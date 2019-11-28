Кокляев рассказал, что стал штангистом благодаря Шварценеггеру

Российский стронгмен Михаил Кокляев в преддверии поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко рассказал, как начинал карьеру в спорте. Бой Кокляева и Емельяненко состоится на «ВТБ Арене» в Москве завтра, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.
«Арнольд Шварценеггер — человек, который повлиял на мой выбор спорта. Когда с одноклассниками 11 октября 1992 года я попал в зал, где было много штанг и гантелей, я только мечтал о больших бицепсах, но оказалось, что это зал тяжёлой атлетики. И мне повезло, ведь именно тяжелоатлетическая штанга открыла горизонты в спорте, жизни и в отношениях с людьми. Как бы ни было, чтобы ни случилось, всегда я оказывался в зале, и всегда в моих руках оказывался гриф.
Этот холодный, безжизненный металл заставлял работать, думать и мечтать, научил меня любить спорт, и я любил и люблю спорт в себе. По сей день мне снятся сны, в которых я поднимаю штангу. Вспоминая эти сны, я счастлив», — написал Кокляев в своём «инстаграме».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.
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