Кокляев рассказал, что стал штангистом благодаря Шварценеггеру

Российский стронгмен Михаил Кокляев в преддверии поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко рассказал, как начинал карьеру в спорте. Бой Кокляева и Емельяненко состоится на «ВТБ Арене» в Москве завтра, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.

«Арнольд Шварценеггер — человек, который повлиял на мой выбор спорта. Когда с одноклассниками 11 октября 1992 года я попал в зал, где было много штанг и гантелей, я только мечтал о больших бицепсах, но оказалось, что это зал тяжёлой атлетики. И мне повезло, ведь именно тяжелоатлетическая штанга открыла горизонты в спорте, жизни и в отношениях с людьми. Как бы ни было, чтобы ни случилось, всегда я оказывался в зале, и всегда в моих руках оказывался гриф.

Этот холодный, безжизненный металл заставлял работать, думать и мечтать, научил меня любить спорт, и я любил и люблю спорт в себе. По сей день мне снятся сны, в которых я поднимаю штангу. Вспоминая эти сны, я счастлив», — написал Кокляев в своём «инстаграме».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.