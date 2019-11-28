Харитонов рассказал, как порвал связки в бою с Васселлом

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал о травмах, полученных в поединке с британцем Линтоном Васселлом на турнире Bellator в Израиле в середине ноября. Харитонов проиграл Васселлу нокаутом во втором раунде.
«У меня надрыв передней и задней крестообразных связок, надрыв мениска и боковая связка порвана. Вот такое у меня теперь колено.
Начали бой, соперник пошёл в борьбу. И когда я начал в одном моменте там подниматься, у меня подвернулась нога. В тот момент у меня связка боковая и полетела. Почувствовал, как она у меня там хрустит.
Чёткий щелчок был. И острая боль в колене. Можно было остановиться и постучать, но как-то не мог я это сделать. Ну и вот так получилось в итоге, что проиграл. Будем залечивать травму и биться дальше.
Сейчас подождём немного, проконсультируемся с врачами и решим, надо ли делать операцию. Я бы хотел без операции. Боковая связка порвана — ну что поделаешь? На неё делать операцию я не вижу смысла. В мои 39 лет терять год я не хочу.
Пока отёк не сошёл, в ноге есть нестабильность, хожу в наколеннике. Надеюсь, за два месяца восстановлю ногу — и вперёд», — цитирует Харитонова «Матч ТВ».
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