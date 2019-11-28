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А. Емельяненко выдали лицензию боксёра

А. Емельяненко выдали лицензию боксёра
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко получил боксёрскую лицензию, выданную Федерацией бокса России, в преддверии поединка со стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве завтра, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.

«Александр Емельяненко получил лицензию», — приводит слова представителя Федерации бокса России ТАСС.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.

А. Емельяненко пошутил, что он одного роста с 213-сантиметровым Валуевым. Видео
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