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«Буду бить аккуратно, но сильно». Емельяненко — о бое с Кокляевым

«Буду бить аккуратно, но сильно». Емельяненко — о бое с Кокляевым
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как станет действовать в поединке со стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве завтра, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.

Емельяненко, отвечая на вопрос о возможном ходе поединка, использовал цитату из кинофильма «Бриллиантовая рука».

«Я не знаю, в каком раунде закончится этот бой, но мне бы хотелось, чтобы Михаил простоял как можно дольше. Но в конце боя его ждёт нокаут. Это и будет ему подарок.

Я наконец-то рад, что тренировочный процесс позади. Впереди сам поединок. Да, мне жалко Кокляева, но что сделаешь… Буду бить аккуратно, но сильно и жёстко», — цитирует Емельяненко «Р-Спорт».

Вчера, 27 ноября, спортсмены провели открытую тренировку, видео которой можно посмотреть на «Чемпионате».

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