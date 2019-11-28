Фьюри сделал яркий комплимент Вл. Кличко в годовщину победы над ним

Британский боксёр Тайсон Фьюри, бывший чемпион мира в тяжёлом весе, вспомнил о победе в поединке с украинцем Владимиром Кличко. Фьюри победил Кличко ровно четыре года назад, 28 ноября 2015 года, и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO, а также звания чемпиона мира по версии журнала The Ring и линейного чемпиона мира.
«В этот день я победил одного из наиболее доминирующих чемпионов в истории тяжёлого веса Владимира Кличко. Я никогда этого не забуду», — написал Фьюри в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с поединка.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» боксёра.
Последний поединок Фьюри провёл в сентябре, когда победил шведа Отто Уаллина. Ожидается, что следующим его соперником станет американец Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC.
Матч-реванш Уайлдера и Фьюри анонсирован на 22 февраля. В поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.
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