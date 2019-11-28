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Стали известны гонорары участников боя Емельяненко — Кокляев

Стали известны гонорары участников боя Емельяненко — Кокляев
Бокс/ММА / ММА 0

В Федерации бокса России сообщили, какие гонорары выплатят бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко и стронгмену Михаилу Кокляеву за поединок. Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве завтра, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.

Победитель поединка получит 1 млн рублей, а проигравший — 500 тыс. рублей, сообщает «Р-Спорт».

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.

«Буду бить аккуратно, но сильно». Емельяненко — о бое с Кокляевым
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