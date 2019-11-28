Кокляев оказался тяжелее Емельяненко на 20,5 кг

В Москве состоялась официальная церемония взвешивания участников вечера бокса, в главном бою которого встретятся боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев.



По итогам взвешивания Кокляев оказался на 20,5 кг тяжелее соперника — Михаил показал на весах 134 кг, Александр Емельяненко — 113,5 кг.



Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве завтра, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.



На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.

Груда мышц против мастера единоборств. Емельяненко — Кокляев. LIVE Скандальный боец выйдет на ринг с известным блогером-качком, чтобы провести поединок по правилам бокса.