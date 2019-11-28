Японский боец оставил титул Bellator и Rizin из-за травмы

Действующий чемпион Rizin и Bellator в легчайшем весе Киоджи Хоригути оставил оба титула вакантными. Об этом сообщил президент американского промоушена Скотт Кокер в своём твиттер-аккаунте.
«Хоригути получил травму колена, но в истинном духе боевых искусств и будучи настоящим чемпионом он принял решение освободить свой титул, чтобы позволить лигам двигаться дальше. После того как он восстановится, мы дадим ему незамедлительный титульный бой», — написал Кокер в своём твиттер-аккаунте.
В последнем поединке в Bellator Хоригути одержал победу над Даррионом Колдуэллом единогласным решением судей. В последний раз в клетку японец выходил 18 августа 2019 года, проиграв Каю Асакуре нокаутом, однако этот бой не был титульным, и Хоригути сохранил пояс промоушена Rizin.
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