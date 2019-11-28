Рукопожатие Кокляева и Емельяненко и церемония взвешивания бойцов. Лучшие фото

Сегодня, 28 ноября, в Москве состоялась официальная церемония взвешивания участников вечера бокса, в главном бою которого встретятся боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев.
По итогам взвешивания Кокляев оказался на 20,5 кг тяжелее соперника — Михаил показал на весах 134 кг, Александр Емельяненко — 113,5 кг.
Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве завтра, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.
Лучшие кадры с церемонии взвешивания Александра Емельяненко и Михаила Кокляева — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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