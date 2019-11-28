Магомедшарипов намекнул, что выступит на одном турнире с Хабибом

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов намекнул на то, что он выступит на одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым 18 апреля 2020 года.



«Скоро будут хорошие новости», — написал Забит Магомедшарипов в своём «инстаграме», добавив хештег 18 апреля.



Напомним, 18 апреля должен состояться титульный бой между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.



Забит Магомедшарипов идёт на серии из 15 побед в профессиональных смешанных единоборствах подряд — последнее поражение россиянина датировано 14 апреля 2013 года. В UFC Магомедшарипов провёл шесть поединков, в которых одержал шесть побед (три — досрочно). В последнем поединке, 9 ноября, Забит победил единогласным решением судей Келвина Каттара.