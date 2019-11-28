Дос Сантос хочет встретиться с Фьюри и в UFC, и в боксе

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос признался, что хотел бы встретиться с экс-чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри, который не так давно заявил о желании провести бой по правилам MMA. Бразилец подчеркнул, что хотел бы подраться с Тайсоном как в UFC, так и по правилам профессионального бокса.
«Я бы подрался с ним в любом виде. Было бы идеально встретиться по правилам ММА, ведь он хочет такого боя. А потом, после того как я с ним справлюсь, я бы дал ему реванш в боксе. Сначала он бы пришёл в наш мир, а затем я бы пришёл в мир бокса. Это было бы прекрасно для наших видов спорта.
Не думаю, что Фьюри придёт в ММА на постоянной основе. Полагаю, он проведёт лишь один бой, но это будет интересно. Это станет для меня великолепной возможностью, всегда хотел проверить себя в противостоянии с классным боксёром», — приводит слова дос Сантоса MMA Fighting.
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