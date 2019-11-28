Кокляев: А. Емельяненко талантливее Фёдора

Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился мнением о братьях Емельяненко. По его словам, Александр талантливее титулованного Фёдора.
«Да, я считаю, что Саша талантливее Фёдора. Федор – это дисциплина, которая бьёт талант. А Саша — талант, который думает, что это будет всегда. Я тоже так когда-то думал.
Думаю, что Саша одинок. Он без семьи, плюс отношения с Фёдором. Я пересмотрел свои обиды – по большому счёту, я во всем виноват был. Я корону надел. У Саши образ брутала, а все крепкие люди понимают: ныть нельзя, как бы плохо тебе не было. У кого высокие звания, у кого власть – нельзя. Тогда и настаёт одиночество, когда ты настолько устал, а сказать об этом некому. Потому что для всех ты лидер, на кого люди равняются. Сильные люди не могут поделиться чем-то откровенным даже с близкими", — цитирует Кокляева Sports.ru.
Завтра, 29 ноября, Михаил Кокляев проведёт поединок с Александром Емельяненко. Встреча пройдёт по правилам бокса и продлится четыре раунда. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Кокляев — Емельяненко.
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