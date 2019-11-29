Источник: Макгрегор подписал с UFC новый контракт на несколько боёв

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подписал новый контракт с лучшим промоушеном мира, который рассчитан на несколько поединков, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото со ссылкой на неназванные источники.
Ранее Окамото подтвердил, что Конор Макгрегор вернётся в октагон после более чем годичной паузы в январе 2020 года. 18 января ирландец выступит на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, а его соперником станет Дональд Серроне. Противостояние пройдёт в полусредней весовой категории.
Напомним, Конор Макгрегор выступает в UFC с 2013 года. За это время он провёл одиннадцать поединков, проиграв лишь в двух из них. При этом ирландец четырежды принимал участие в титульных боях. В последний раз он выходил в октагон в октябре 2018 года, когда досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.
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