Кокляев признался, что испытывает мандраж перед боем с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев признался, что немного нервничает перед поединком с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Бой Кокляева и Емельяненко состоится на «ВТБ Арене» в Москве сегодня, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.
«Небольшой мандраж у меня есть, не буду скрывать. Но он не больше, чем перед любимым турниром по тяжёлой атлетике или силовому экстриму.
Небольшое волнение всегда присутствует. Это нормально и говорит о том, что организм правильно реагирует на стресс. Я не концентрируюсь на том, что это мой первый бой, дебют в боксе… Если буду думать ещё и об этом, перегорю.
Сейчас в голове только ринг и мой противник. Самое главное — выйти на бой и сделать ту работу, которой меня учили тренеры», — цитируют Кокляева «Известия».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.
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