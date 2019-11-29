«Ну ты и жирный». Емельяненко поддразнил Кокляева на взвешивании

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в преддверии поединка со стронгменом Михаилом Кокляевым отреагировал на итоги процедуры взвешивания. По её итогам стало известно, что вес Емельяненко — 113,5 кг, а вес Кокляева — 134 кг.

«Ну ты и жирный», — приводит слова Емельяненко в адрес Кокляева «Р-Спорт».

Бой состоится на «ВТБ Арене» в Москве сегодня, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Емельяненко — Кокляев.