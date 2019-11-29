Холифилд порадовался, что Альварес нокаутировал Ковалёва

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Эвандер Холифилд поделился мнением о поединке россиянина Сергея Ковалёва и мексиканца Сауля Альвареса. 2 ноября Альварес нокаутировал Ковалёва в 11-м раунде боя и отобрал у него чемпионство в полутяжёлом весе по версии WBO.

«Мне казалось, что Альварес проигрывает в ходе боя. Но затем мне сообщили, что он побеждает на карточках судей. Поэтому я рад, что он нокаутировал Ковалёва. Это помогло избежать вопросов в отношении работы судей.

Сауль бил мощнее, но делал это достаточно редко. Мне не очень понравились действия Ковалёва, так как он не работал правой рукой как следует, а применял джеб. Он не провёл ни одного удара, которым можно было бы нокаутировать соперника.

Если пропускаешь мощные удары от соперника, неизбежно окажешься в нокауте. Если не бить противника, он не станет тебя бояться», — цитирует Холифилда World Boxing News.



Ковалёв вызвал Альвареса на реванш и назначил дату