С 2 по 5 декабря в Кемерово состоится всероссийский турнир по тайскому боксу памяти героев, павших во время локальных войн, в рамках программы «Кузбасс против наркотиков».
Соревнования являются отборочными: победители турнира выполняют норматив «Мастер спорта России» и получают путёвку на чемпионат России 2020 года. Турнир является традиционным и проводится в Кемеровской области уже в 16-й раз. Турнир пройдёт среди мужчин и женщин (17 лет и старше), юниоров и юниорок (16-17 лет), старших юношей и девушек (14-15 лет), юношей, девушек (12-13 лет).
Почётным гостем турнира станет Артём Вахитов, заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, многократный чемпион мира и Европы среди любителей, шестикратный чемпион мира по версии организации Glory.
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