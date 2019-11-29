Турнир на призы «Петергофа» по тайскому боксу пройдёт в Стрельне

С 14 по 15 декабря в Стрельне в физкультурно-оздоровительном комплексе «Стрельна» состоится турнир на призы муниципального образования «Петергоф» по муай-тай, организованный федерацией тайского бокса Ленинградской области. В турнире ожидается участие более сотни спортсменов разных возрастов и весовых категорий.

13 декабря пройдёт мандатная комиссия, жеребьёвка и взвешивание участников. 14 декабря состоятся предварительные поединки. Финальные противостояния и награждение победителей пройдут 15 декабря. Вход на все соревновательные дни свободный.