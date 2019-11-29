Отец Хабиба рассказал, за что благодарен Фёдору Емельяненко

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, признал, что вклад Фёдора Емельяненко в популярность смешанных единоборств в России является неоценимым.
«Император (прозвище Ф. Емельяненко. — Прим. «Чемпионата») сделал для российских ММА то, чего не сделал пока никто. Из боёв без правил он смешанные единоборства сделал видом спорта, за что я ему благодарен. В свои лучшие годы он был лучшим в мире», — сказал Абдулманап Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу BoxingTV.
43-летний Ф. Емельяненко начал карьеру в смешанных единоборствах в 2000 году. Российский боец провёл 45 поединков в MMA, одержав в них 38 побед и потерпев 6 поражений, а ещё один бой признали несостоявшимся. Следующим его соперником 29 декабря станет американец Куинтон Джексон.
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