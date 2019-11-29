Бывший соперник Сен-Пьера объяснил, почему Хабибу стоит опасаться Фергюсона

Бывший боец UFC Дэн Харди, который однажды добрался до титульного поединка с Жоржем Сен-Пьером, но потерпел поражение, поделился мнением о возможном бое Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгкой весовой категории, и Тони Фергюсона. Нурмагомедов уже подписал свою часть контракта на бой, запланированный на 18 апреля, а Фергюсон пока не сделал этого.

«Если Тони не удастся победить Хабиба, очень хотелось бы посмотреть бой Тони с Конором Макгрегором. Но может произойти так, что Хабиб уступит титул в бою с Тони. Причиной могут стать рассечения в самом начале боя из-за ударов локтем, из-за необычного удушающего приёма. Длинные руки Тони могут создать проблемы Хабибу в выполнении тейкдауна.

Понятно, как Хабиб может проиграть. Но чутьё подсказывает мне, что Хабиб победит», — сказал Харди в своём подкасте Full Reptile.

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