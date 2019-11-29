Тренер Кокляева признал, что у Михаила лишь один шанс победить Емельяненко

Эдгар Гукасян, под руководством которого стронгмен Михаил Кокляев готовился к поединку с бойцом MMA Александром Емельяненко, рассказал о боксёрских навыках подопечного. Поединок Кокляева и Емельяненко состоится на «ВТБ Арене» в Москве сегодня, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.
«Александр – очень хороший боксёр. Именно боксёр. Я видел его в деле. Мы как-то занимались в одном зале. Я его знаю и хорошо к нему отношусь, к его достижениям. Он великий спортсмен.
Шанс Михаила ровным счётом один: попасть. У меня нет иллюзий, но попасть он может. И главное Михаил не боится Александра. Он будет боксировать. Гарантирую», — цитирует Гукасяна «Советский спорт».
Тренера спросили, какова вероятность, что Кокляев победит Емельяненко.
«20 процентов», — ответил он.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.
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