А. Емельяненко заявил, что в России не надо бороться с алкоголизмом

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о проблеме употребления спиртных напитков в России. По мнению спортсмена, надо не бороться с алкоголизмом, а стараться предотвращать его.

Емельяненко спросили, как нужно бороться с алкоголизмом.

«Да никак с этим не бороться. Здесь человека не исправишь. Это должно быть правильное воспитание, родители.

Вот родители родили ребёнка, он дорос до детсадовского возраста, и они его спихнули на детский садик. В детский садик он ходит, проблемы у него возникают, а у родителей виноваты воспитатели.

Дальше он подрос, и они его спихнули на школу. Родители не занимаются ребенком, а потом спрашивают: «А почему у нас ребенок такой осёл вырос?» Потому что вы, родители, ничего не сделали для его воспитания. Вы со всех спрашиваете, а сами никакого участия в жизни своего ребёнка не принимаете», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.

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