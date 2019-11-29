Гаджиев объяснил, почему организаторам выгодна победа Кокляева над Емельяненко

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, принявший участие в организации боя Александр Емельяненко — Михаил Кокляев, рассказал, почему, по его мнению, победа стронгмена над бойцом MMA в теории представляется более желательным исходом поединка.

Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве сегодня, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.

«Для промоушена всегда выгодна победа андердога (аутсайдера. — Прим. «Чемпионата»). Если Миша нокаутирует Сашу, это будет чудом, феерией. Все начнут смотреть, топить. Сразу можно организовывать реванш.

Хотя объективно Саша — фаворит. Я знаю Емельяненко 15 лет и несколько лет Мишу. Он тоже мой товарищ. Поэтому я буду болеть за то, чтобы зритель кайфанул», — цитирует Гаджиева «Советский спорт».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.

Тренер Кокляева признал, что у Михаила лишь один шанс победить Емельяненко