Гаджиев объяснил, почему организаторам выгодна победа Кокляева над Емельяненко

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, принявший участие в организации боя Александр Емельяненко — Михаил Кокляев, рассказал, почему, по его мнению, победа стронгмена над бойцом MMA в теории представляется более желательным исходом поединка.
Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве сегодня, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.
«Для промоушена всегда выгодна победа андердога (аутсайдера. — Прим. «Чемпионата»). Если Миша нокаутирует Сашу, это будет чудом, феерией. Все начнут смотреть, топить. Сразу можно организовывать реванш.
Хотя объективно Саша — фаворит. Я знаю Емельяненко 15 лет и несколько лет Мишу. Он тоже мой товарищ. Поэтому я буду болеть за то, чтобы зритель кайфанул», — цитирует Гаджиева «Советский спорт».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.
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