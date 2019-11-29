Победитель боя Емельяненко — Кокляев получит чемпионский пояс

Победитель боксёрского поединка с участием бойца смешанного стиля Александра Емельяненко и тяжелоатлета Михаила Кокляева получит специальный чемпионский пояс, сообщают организаторы.

«Победитель будет награждён специальным поясом», — приводит слова представителя организаторов ТАСС.

Бой Емельяненко — Кокляев состоится сегодня, 29 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.

Гаджиев объяснил, почему организаторам выгодна победа Кокляева над Емельяненко