Спенс намекнул, что вернётся на ринг в 2020 году
Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс (26-0, 21 КО) дал понять, что намерен вернуться на ринг в 2020 году. Сомнения по этому поводу возникли после того, как американец попал в серьёзную аварию в минувшем месяце. Тогда машина Спенса перевернулась несколько раз, но, к счастью, травмы американца не поставили под угрозу его жизнь или продолжение карьеры.
«Невозможно сломать то, что не ломается. Будьте готовы к 2020 году», — приводит слова Спенса Boxingnews24.
Спенс предыдущий поединок провёл в сентябре 2019 года. Тогда он раздельным решением судей победил Шона Портера (30-3-1, 17 КО) и отобрал у того титул по версии WBC. Таким образом, Спенс стал чемпионом сразу по двум версиям.
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