Рейес: когда побью Джонса, дам ему реванш

Боец UFC в полутяжёлом весе Доминик Рейес уверен, что он победит действующего чемпиона организации Джона Джонса. Более того, по словам Рейеса, он уже планирует условия реванша с Джонсом.
«Конечно, когда я его побью, я дам ему реванш. Буду ждать этого. Я уже планирую реванш, он должен будет пройти на „Ковбой Стэдиум“, в Арлингтоне. Я уже над этим работаю. Могу сейчас сказать, что именно произойдёт. Я побью его, но этого окажется недостаточно. Отлично, тогда сделаем это в Техасе, но на этот раз платные продажи трансляций будут идти в мою пользу», — приводит слова Рейеса MMA Fighting.
Бой Джона Джонса и Доминика Рейеса пройдёт 8 февраля 2020 года на турнире UFC 247. Турнир также пройдёт в штате Техас. Его проведение запланировано на «Тойота Арена» (Хьюстон).
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