А. Емельяненко — Кокляев. Онлайн-трансляция на «Чемпионате» начнётся в 23:00
Сегодня, 29 ноября, в Москве состоится поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и известного стронгмена Михаила Кокляева. Бой пройдёт по правилам бокса и будет рассчитан на четыре раунда. Его победитель получит специальный пояс. Победитель получит финансовое вознаграждение в размере 1 млн рублей, проигравший — 500 тыс.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Её ориентировочное начало — 23:00.
Отметим, что для Емельяненко этот поединок будет первым более чем за год. Предыдущий раз он выходил в октагон летом 2018 года, когда свёл к ничьей встречу с Тони Джонсоном на турнире WFCA. Что касается Кокляева, то он прежде не выступал в спортивных единоборствах.
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