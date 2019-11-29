А. Емельяненко — Кокляев. Онлайн-трансляция на «Чемпионате» начнётся в 23:00

Сегодня, 29 ноября, в Москве состоится поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и известного стронгмена Михаила Кокляева. Бой пройдёт по правилам бокса и будет рассчитан на четыре раунда. Его победитель получит специальный пояс. Победитель получит финансовое вознаграждение в размере 1 млн рублей, проигравший — 500 тыс.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Её ориентировочное начало — 23:00.

Отметим, что для Емельяненко этот поединок будет первым более чем за год. Предыдущий раз он выходил в октагон летом 2018 года, когда свёл к ничьей встречу с Тони Джонсоном на турнире WFCA. Что касается Кокляева, то он прежде не выступал в спортивных единоборствах.