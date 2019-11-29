А. Емельяненко — Кокляеву: Миша, держи удар, не падай сразу

Александр Емельяненко обратился к Михаилу Кокляеву буквально за несколько часов до боя, призвав того «не падать сразу». Емельяненко рассказал также о плане на поединок.

«План на бой? Выходить и бить до тех пор, пока не упадёт. Но сначала хочу показать, что может мой соперник. Вы увидите, что он не может абсолютно ничего. Мышцы большие, 134 кг, но внешние данные — это не показатель.



Конечно, я не боюсь пропустить удар. Чего бояться, если по мне каждый день бьют такие, как он? Даже с большей силой. Как видите, я жив, здоров, со мной всё в порядке. Миша, держи удар, не падай сразу», — сказал Емельяненко в эфире РЕН ТВ.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи А. Емельяненко — Кокляев.