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А. Емельяненко — Кокляеву: Миша, держи удар, не падай сразу

А. Емельяненко — Кокляеву: Миша, держи удар, не падай сразу
Бокс/ММА / ММА 0

Александр Емельяненко обратился к Михаилу Кокляеву буквально за несколько часов до боя, призвав того «не падать сразу». Емельяненко рассказал также о плане на поединок.

«План на бой? Выходить и бить до тех пор, пока не упадёт. Но сначала хочу показать, что может мой соперник. Вы увидите, что он не может абсолютно ничего. Мышцы большие, 134 кг, но внешние данные — это не показатель.

Конечно, я не боюсь пропустить удар. Чего бояться, если по мне каждый день бьют такие, как он? Даже с большей силой. Как видите, я жив, здоров, со мной всё в порядке. Миша, держи удар, не падай сразу», — сказал Емельяненко в эфире РЕН ТВ.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи А. Емельяненко — Кокляев.

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