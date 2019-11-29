Экс-чемпионка мира Рагозина: армяне рулят

Бывшая чемпионка мира по боксу непобеждённая россиянка Наталья Рагозина прокомментировала победу россиянина армянского происхождения Эдгара Гукасяна над Кулвой Бушири на вечере бокса в Москве.

«Хочу поздравить нашего близкого друга Эдгара. Я была права. Александр Анатольевич, я выиграла. Я сказала, что Эдгар выиграет. Армяне рулят! Конечно же мы ждём главный бой, в котором встретятся Кокляев и Емельяненко. Желаю всем здоровья. Всех — с наступающим Новым годом», — сказала Рагозина в эфире РЕН ТВ.

Гукасян и Бушири выступили в андеркарде поединка Александр Емельяненко — Михаил Кокляев. Эдгар завоевал региональный титул.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.