Экс-чемпионка мира Рагозина: армяне рулят
Бывшая чемпионка мира по боксу непобеждённая россиянка Наталья Рагозина прокомментировала победу россиянина армянского происхождения Эдгара Гукасяна над Кулвой Бушири на вечере бокса в Москве.
«Хочу поздравить нашего близкого друга Эдгара. Я была права. Александр Анатольевич, я выиграла. Я сказала, что Эдгар выиграет. Армяне рулят! Конечно же мы ждём главный бой, в котором встретятся Кокляев и Емельяненко. Желаю всем здоровья. Всех — с наступающим Новым годом», — сказала Рагозина в эфире РЕН ТВ.
Гукасян и Бушири выступили в андеркарде поединка Александр Емельяненко — Михаил Кокляев. Эдгар завоевал региональный титул.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.
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