Отсидевший боец ММА Новосёлов с победы дебютировал в профессиональном боксе

В Москве, на ВТБ Арена, проходит вечер профессионального бокса. В его соглавном событии встретились самбисты, 32-летний Алексей Гончаров и 46-летний Максим Новосёлов, также известный выступлениями в ММА и своим криминальным прошлым.

Для обоих этот поединок стал дебютом на профессиональном ринге. В действиях спортсменов наблюдалось множество брака, оба выглядели неповоротливыми. Но со второй трёхминутки Новосёлов немного адаптировался в ринге и донёс до Гончарова несколько тяжёлых ударов. В дальнейшем Максим наращивал преимущество и в итоге одержал победу решением судей.

Бойцы провели поединок в андеркарде встречи Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.