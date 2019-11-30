Отсидевший боец ММА Новосёлов с победы дебютировал в профессиональном боксе
В Москве, на ВТБ Арена, проходит вечер профессионального бокса. В его соглавном событии встретились самбисты, 32-летний Алексей Гончаров и 46-летний Максим Новосёлов, также известный выступлениями в ММА и своим криминальным прошлым.
Для обоих этот поединок стал дебютом на профессиональном ринге. В действиях спортсменов наблюдалось множество брака, оба выглядели неповоротливыми. Но со второй трёхминутки Новосёлов немного адаптировался в ринге и донёс до Гончарова несколько тяжёлых ударов. В дальнейшем Максим наращивал преимущество и в итоге одержал победу решением судей.
Бойцы провели поединок в андеркарде встречи Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.
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