Новосёлов не знал, что проведёт бой по правилам бокса

Боец смешанных единоборств Максим Новосёлов прокомментировал победу в боксёрском поединке над самбистом Алексеем Гончаровым. По словам 46-летнего бойца, он не знал, что будет проводить схватку по правилам профессионального бокса.
«Бокс — это для меня новая дисциплина. Я всю жизнь занимался боевым самбо, выступал в боях. Буквально за пять часов до поединка узнал, что я ещё и боксёр. Для моего соперника это также была новость. Ну раз уж пришли, значит, будем драться. Тхэквондо, бокс — без разницы. Нам главное — драться», — сказал Новосёлов в эфире РЕН ТВ.
Новосёлов и Гончаров выступили в соглавном событии вечера профессионального бокса в Москве. Главным событием шоу станет противостояние Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя А. Емельненко — Кокляев.
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