Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

В Москве завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на его кону стоял пояс чемпиона по версии РЕН ТВ в супертяжёлом весе.
Преимущество Александра Емельяненко в ударной технике были видно невооружённым взглядом с первых секунд. После первого жёсткого попадания Емельяненко дал возможность Михаилу восстановится и не пошёл на добивание. Но уже через несколько мгновений Кокляев пропустил ещё одну атаку соперника и упал. Невзирая на то, что рефери достаточно долго вёл счёт, Кокляев восстановиться не сумел. В итоге, третий в ринге зафиксировал досрочную победу Емельяненко.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.
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