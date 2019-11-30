А. Емельяненко – о победе над Кокляевым: как мог растягивал этот бой

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершился поединок между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Встреча прошла по правилам бокса и была рассчитана на четыре раунда.

Победу в первом раунде одержал Александр Емельяненко. После боя Емельяненко прокомментировал свою победу.

«Спасибо всем, кто пришёл и смотрел. Я говорил, что готов сразиться с большим числом таких вот людей, желающих со мной побоксировать. Как мог, растягивал этот бой, но так получилось. Извините, что так быстро. Будем разговаривать с организаторами. Возможно, в следующий раз», — сказал Емельяненко в интервью на телеканале РЕН ТВ.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это был дебют в единоборствах.