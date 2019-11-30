Кокляев: буду готовиться к реваншу, который Емельяненко согласился дать в MMA

Тяжелоатлет Михаил Кокляев не исключил реванш с Александром Емельяненко.

«Всё равно для меня это был великолепный, знаменательный день. Саша мне сказал: «Начинай бороться». Я буду начинать бороться, чтобы принять от тебя реванш. Буду готовиться к реваншу, который Саша согласился мне дать в MMA», — сказал Кокляев после боя на телеканалае РЕН ТВ.

В Москве завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на его кону стоял пояс чемпиона по версии РЕН ТВ в супертяжёлом весе.

Преимущество Александра Емельяненко в ударной технике были видно невооружённым взглядом с первых секунд. После первого жёсткого попадания Емельяненко дал возможность Михаилу восстановится и не пошёл на добивание. Но уже через несколько мгновений Кокляев пропустил ещё одну атаку соперника и упал. Невзирая на то, что рефери достаточно долго вёл счёт, Кокляев восстановиться не сумел. В итоге, третий в ринге зафиксировал досрочную победу Емельяненко.