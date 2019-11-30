А. Емельяненко получил 1 млн рублей за победу над Кокляевым

В Москве прошёл вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на его кону стоял пояс чемпиона по версии РЕН ТВ в супертяжёлом весе.

Победу в первом же раунде одержал Александр Емельяненко. Таким образом, он получил вознаграждение в размере 1 млн рублей. Михаил Кокляев в свою очередь за бой получил 500 тыс рублей.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это был дебют в единоборствах.