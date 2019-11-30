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Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым

Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон подписал контракт на бой с действующим чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым, сообщает MMA Fighting. Встреча состоится 18 апреля 2020 года на арене Barclays Center (Нью-Йорк, США).

Ранее стало известно, что россиянин подписал контракт на бой с Фергюсоном. В UFC ждали согласия Тони. Напомним, это уже пятая попытка организовать поединок Нурмагомедова с Фергюсоном. В прошлом бои срывались по различным причинам.

У обоих бойцов в UFC — серия из двенадцати побед. Хабиб в последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года и досрочно справился с Дастином Порье, тем самым лишив соперника звания временного чемпиона организации. Фергюсон в последнем бою досрочно справился с Дональдом Серроне.

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