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Видео: Емельяненко нокаутировал Кокляева

Видео: Емельяненко нокаутировал Кокляева
Бокс/ММА / ММА 0

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились боец ММА Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев.

В первые секунды боя Емельяненко дал сопернику поработать первым номером, а затем и сам включился в работу. Вскоре Александр потряс соперника, но позволил восстановиться. Тем не менее это лишь ненадолго отсрочило развязку. В конце первой трёхминутки Михаил пропустил ещё несколько ударов Емельяненко и упал на канвас. Кокляев сумел подняться с большим трудом и не смог продолжить встречу. Рефери вынужден был остановить поединок.

После поражения Кокляев заявил, что готов ко встрече с Емельяненко по правилам ММА.

Видео развязки боя можно посмотреть на официальном сайте «Рен ТВ».

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