Кокляев — о бое с Емельяненко: Саня свои кривые удары закинул, и всё
Стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал досрочное поражение в боксёрском поединке с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, который прошёл 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
«Помню, что попадал-попадал. Пошёл в размен: бам-бам-бам, и всё. Но в начале чувствовал, что достаю. Это было легче, чем со спарринг-партнёрами Борей и Костей.
Мой косяк в том, что решил закончить бой прямо сейчас, потому что Саня не в форме. Но у него всё на рефлексах, а у меня — жадность: ручки опустил и понёсся. А Саня в этот момент свои кривые удары закинул, и всё. По дыхалке всё было нормально. После нокдауна я дёрнулся туда продолжать, но мне сказали: «Всё-всё-всё, хорош»», — приводит слова Кокляева Sports.ru.
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