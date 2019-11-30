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Кадыров прокомментировал победу Александра Емельяненко над Кокляевым

Кадыров прокомментировал победу Александра Емельяненко над Кокляевым
Бокс/ММА / ММА 0

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от победы Александра Емельяненко над стронгменом Михаилом Кокляевым, поздравив бойца смешанных единоборств с победой.

«Наш друг боец ММА Александр Емельяненко показал в пятницу вечером зрелищный бой зрителям «ВТБ Арены» в Москве. В поединке с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым он продемонстрировал явное преимущество, нанося чувствительные удары. Бой завершился в первом же раунде. После очередного попадания Кокляев оказался на полу ринга. Продолжать поединок уже не было смысла.

Рефери остановил бой, засчитав технический нокаут. Александр ещё раз продемонстрировал, что является волевым спортсменом и опытным бойцом. Поздравляю с отличным выступлением и победой", — написал Кадыров.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Рамзана Кадырова в «Инстаграме».

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«Извините, что так быстро», — сказал Александр, забрал миллион и ушёл. А Михаил собрался готовиться к реваншу по правилам ММА.
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