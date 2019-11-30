Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Вартанян: жалко Кокляева

Вартанян: жалко Кокляева
Бокс/ММА / ММА 0

Экс-чемпион ACB в лёгком весе Эдуард Вартанян поделился впечатлением от противостояния бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым. По его словам, зрители стали свидетелями «страшного зрелища».

«Страшное зрелище, если честно. Жалко Михаила Кокляева. Я ещё перед боем говорил, что шансы были очень малы. Всё дело в том, что один из единоборств, а второй нет.

Что бы хотелось увидеть ещё? Харитонов против Емельяненко, хоть по боксу, хоть по ММА, хоть по К-1. Это было бы интересное противостояние» — сказал Вартанян в беседе с Павлом Левковичем.

Напомним, бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева проходил по правилам бокса. Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019