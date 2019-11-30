Вартанян: жалко Кокляева

Экс-чемпион ACB в лёгком весе Эдуард Вартанян поделился впечатлением от противостояния бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым. По его словам, зрители стали свидетелями «страшного зрелища».

«Страшное зрелище, если честно. Жалко Михаила Кокляева. Я ещё перед боем говорил, что шансы были очень малы. Всё дело в том, что один из единоборств, а второй нет.



Что бы хотелось увидеть ещё? Харитонов против Емельяненко, хоть по боксу, хоть по ММА, хоть по К-1. Это было бы интересное противостояние» — сказал Вартанян в беседе с Павлом Левковичем.

Напомним, бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева проходил по правилам бокса. Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.