Кокляев: хочу сделать пресс. Сделаю одну фотографию и сразу начну есть хинкали

Российский стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал поражение от Александра Емельяненко на вечере профессионального бокса, который прошёл 29 ноября на «ВТБ Арене».



«Наверное, Сане эта победа была нужна больше. Вот и всё. В любом случае, мы сделали историю. Вы видели, что я делал какие-то вещи, которым меня научили. Но, честно говоря, я обнаглел, не стал никого слушать. Моя ошибка заключается том, что повёл себя слишком опрометчиво.



Хочу сбросить вес примерно до 125 кг, поскольку обещал, что займусь бодибилдингом. Хочу прокачаться, сделать пресс. Сделаю одну фотографию и сразу начну есть хинкали.



Что дальше? Настроен на Саню. Саше надо отдать должное, он дал мне постоять на ринге. Сказал, что поиграет со мной. Я понимал, что должен терпеть и идти дальше. По большому счёту, нокаута не было, был нокдаун. Просто остановили матч, и всё. Думаю, парочку таких плюх ещё бы потерпел, а то и больше», — сказал Михаил Кокляев после боя с Александром Емельяненко.

Вырубил по-братски. Емельяненко не стал терзать Кокляева слишком долго «Извините, что так быстро», — сказал Александр, забрал миллион и ушёл. А Михаил собрался готовиться к реваншу по правилам ММА.