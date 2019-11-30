Василевский: было бы интересно посмотреть на бой Пельменя с Емельяненко

Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился впечатлением от противостояния бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым. Василевский подчеркнул, что люди любят фрик-шоу, и заявил, что ему было бы интересно посмотреть бой Александра Емельяненко со 168-килограммовым сибиряком Василием Камоцким по прозвищу Пельмень.
«Люди вообще любят фрик-шоу. Не знаю, честно говоря, что хотелось бы ещё увидеть, это сложный вопрос. Сейчас дрался стронгмен с бойцом, может быть, какой-то легкоатлет захочет подраться или шахматист. Тут раскрутить можно любой бой. Может быть, Пельмень с кем-то зарубится, будет, кстати, интересно. Вот даже с Сашей», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее Пельмень выиграл чемпионат страны по спортивным пощёчинам.
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