Гэтжи: не могу позволить Хабибу остаться непобеждённым

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вновь сообщил, что хотел бы выйти в октагон с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе.
«Постараюсь добраться до Хабиба. Не могу позволить ему остаться непобеждённым, не попробовав свои силы в бою с ним. Думаю, я один из опаснейших легковесов в мире, у меня есть необходимые качества, с которыми Хабиб раньше не имел дела.
У меня много силы в руках и ногах. Я хорош в борьбе. Борюсь столь же долго, как и Хабиб. Так что сделаю всё, чтобы получить этот бой», — приводит слова Джастина Гэтжи BJPenn.
Гэтжи провёл 23 боя в смешанных единоборствах, одержал 21 победу и потерпел 2 поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в MMA.
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