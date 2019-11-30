Туменов нокаутировал Ушукова, Абдурахманов задушил Мясникова

Российский боец Альберт Туменов защитил титул чемпиона ACA в полусреднем весе. На турнира ACA 102, прошедшем в Казахстане, во втором раунде жёстким аперкотом он нокаутировал соотечественника, Беслана Ушукова.

Во втором главном бою чемпион ACA в среднем весе россиянин Саламу Абдурахманов отстоял титул, выиграв удушающим приёмом во втором раунде у соотечественника, Валерия Мясникова.



У Туменова и Абдурахманова это первая защита чемпионских титулов ACA.



Остальные результаты турнира ACA 102:



Венер Галиев победил Ермека Тлауова нокаутом во втором раунде.

Рафаль Харатик победил Арби Агуева техническим нокаутом в первом раунде.

Роджерс Соуза победил Шахмарала Джеписова техническим нокаутом во втором раунде.

Жарабек Тешебаев победил Мусу Хаманаева техническим нокаутом во втором раунде.

Адлан Батаев победил Жоао Луис Ногейру решением судей.

Черси Дудаев победил Александра Чернова решением судей.

Хусейн Шайхаев победил Ержана Естанова болевым приёмом «рычаг колена» в первом раунде.

Кори Хендрикс победил Люка Барнатта удушающим приёмом в первом раунде.

Нурсултан Касымханов победил Александра Педусона решением судей.

Карлос Эдуардо победил Ису Умарова удушающим приёмом в первом раунде.

Канат Келдибеков победил Алтынбека Джумнулы решением судей.

Алтынбек Мамашев победил Гойти Дазаева техническим нокаутом (1-й раунд, 2:34)

Даниель Жакаре Толедо победил Альманбета Нуралы техническим нокаутом во втором раунде.

Иван Жвирбля победил Фаниля Рафикова решением судей.