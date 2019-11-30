Чемпион АСА: следующий бой Емельяненко с Якубовичем за титул «Поле чудес»

Чемпион лиги АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров посмеялся над победой Александра Емельяненко над стронгменом Михаилом Кокляевым.
«Чемпион РЕН-ТВ в тяжёлом весе! Следующий оппонент этого воина — Леонид Якубович. Бой за титул «Поле чудес», — написал в «Инстаграме» Гончаров.
Фото: Инстаграм-сторис Евгения Гончарова
Фото: Инстаграм-сторис Евгения Гончарова
Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на кону стоял пояс чемпиона по версии РЕН-
ТВ в супертяжёлом весе.
Преимущество Александра Емельяненко в ударной технике были видно невооружённым глазом с первых же секунд. После первого жёсткого попадания Емельяненко дал возможность Михаилу восстановиться и не пошёл на добивание. Но уже через несколько мгновений Кокляев пропустил ещё одну атаку соперника и упал. Невзирая на то что рефери достаточно долго вёл счёт, Кокляев восстановиться не сумел. В итоге третий в ринге зафиксировал досрочную победу Емельяненко.
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