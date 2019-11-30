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Магомедшарипов — болельщикам: зрелищность в бою или простая победа без риска?

Магомедшарипов — болельщикам: зрелищность в бою или простая победа без риска?
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов решил спросить у своих поклонников, чего больше они ждут от его поединков — зрелищности или уверенных побед.

«Многие критикуют мою выносливость, не задумываясь, сколько энергии может отнимать нестандартная работа в бою. Я всегда стремлюсь порадовать своих болельщиков, но, конечно, функционал будем подтягивать по любому. Зрелищность в бою или простая победа без риска? Чему бы вы отдали приоритет?» — написал Магомедшарипов на своей странице в «Инстаграме».

Магомедшарипов идёт на серии из 15 побед в профессиональных смешанных единоборствах подряд — последнее поражение россиянина датировано 14 апреля 2013 года. В UFC Магомедшарипов провёл шесть поединков, в которых одержал шесть побед (три — досрочно). В последнем поединке, 9 ноября, Забит победил единогласным решением судей Келвина Каттара.

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