Магомедшарипов — болельщикам: зрелищность в бою или простая победа без риска?

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов решил спросить у своих поклонников, чего больше они ждут от его поединков — зрелищности или уверенных побед.
«Многие критикуют мою выносливость, не задумываясь, сколько энергии может отнимать нестандартная работа в бою. Я всегда стремлюсь порадовать своих болельщиков, но, конечно, функционал будем подтягивать по любому. Зрелищность в бою или простая победа без риска? Чему бы вы отдали приоритет?» — написал Магомедшарипов на своей странице в «Инстаграме».
Магомедшарипов идёт на серии из 15 побед в профессиональных смешанных единоборствах подряд — последнее поражение россиянина датировано 14 апреля 2013 года. В UFC Магомедшарипов провёл шесть поединков, в которых одержал шесть побед (три — досрочно). В последнем поединке, 9 ноября, Забит победил единогласным решением судей Келвина Каттара.
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