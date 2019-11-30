Котлобай: Емельяненко специально делал из Кокляева дурачка

Российский боксёр-профессионал Александр Котлобай поделился впечатлениями от боя между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко. По его мнению, исход поединка был полностью предсказуемым.

«Кокляев — не ударник, это раз. Во-вторых, Саша — это топовый боец. Третья причина заключается в небольшой наигранности всего происходящего на ринге.

Саша специально из него делал дурачка и не мог… Не то чтобы не мог, а не хотел сразу ронять. Мне по крайней мере это было понятно сразу. Бой не то чтобы договорной, но Саша растягивал до предела, и, видимо, предел был — конец первого раунда.

Все получили то, что хотели. Всё было настолько предсказуемо. Наверное, скучно, да», — цитирует Котлобая телеканал «360».