Канело: я уже давал Головкину 24 раунда, не хочу больше драться с ним
Чемпион WBО в полутяжелом весе мексиканец Сауль Альварес отметил, что не собирается проводить третий бой с чемпионом IBF и IBO в среднем весе, казахстанцем Геннадием Головкиным.
«Я не хочу больше драться с Головкиным. Для меня это больше не вызов. Я уже давал ему 24 раунда, на этом всё, хватит. У меня есть другие задачи», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Ранее боксеры провели два боя. В первом была зафиксирована ничья, а во втором победу решением судей одержал Канело.
Последний бой Альварес провёл 2 ноября 2019 года. Тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва и отобрал у того пояс по версии WBO в полутяжёлой категории.
Кроме того, Альварес принял решение оставить вакантным титул чемпиона мира по версии WBA Regular во втором среднем весе.
Альварес отказался от титула во втором среднем весе
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