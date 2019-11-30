Канело: я уже давал Головкину 24 раунда, не хочу больше драться с ним

Чемпион WBО в полутяжелом весе мексиканец Сауль Альварес отметил, что не собирается проводить третий бой с чемпионом IBF и IBO в среднем весе, казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Я не хочу больше драться с Головкиным. Для меня это больше не вызов. Я уже давал ему 24 раунда, на этом всё, хватит. У меня есть другие задачи», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Ранее боксеры провели два боя. В первом была зафиксирована ничья, а во втором победу решением судей одержал Канело.

Последний бой Альварес провёл 2 ноября 2019 года. Тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва и отобрал у того пояс по версии WBO в полутяжёлой категории.

Кроме того, Альварес принял решение оставить вакантным титул чемпиона мира по версии WBA Regular во втором среднем весе.