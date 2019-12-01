Вахитов: моя главная цель — сохранить за собой титул чемпиона по версии GLORY

Многократный чемпион мира по тайскому боксу, ныне выступающий в кикбоксинге Артём Вахитов (20-5) обозначил главные цели после возвращения на ринг, которое запланировано на 2020 год.
«Моя главная цель в спорте — сохранить за собой титул чемпиона мира по версии GLORY. Это именно та организация, с которой я связываю свои ближайшие спортивные планы. Один из моих ближайших оппонентов — бразилец Алекс Перейра. Подтвердив несколько раз свое чемпионство в среднем весе — 85 кг, он получил от промоушена разрешение бороться за титул в моей полутяжелой категории — 95 кг. Пока я нахожусь без боёв по причине травмы, был разыгран титул временного чемпиона, обладателем которого стал Перейра. Я не переживаю по этому поводу. Таково решение организаторов и руководства GLORY. Все мои силы, силы моей команды сейчас направлены на восстановление и реабилитацию после травмы кисти. Сразу по окончании восстановления я готов вернуться на ринг, подтвердить свое звание чемпиона мира и оставить свой пояс у себя.
Преодолевая трудности, мы становимся сильнее. Поэтому каждый раз, сталкиваясь со сложностями в жизни или на ринге, мы закаляемся. На этот раз будем сильнее, умнее, расчётливее. Я уверен, что всё будет хорошо. Восстановление проходит отлично, на тренировках я уже тренируюсь в полую силу. Спасибо всем за поддержку и тёплые слова», — сказал Вахитов.
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