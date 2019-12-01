Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Беспутин завоевал пояс WBA, нанеся первое поражение в карьере Бутаеву

Беспутин завоевал пояс WBA, нанеся первое поражение в карьере Бутаеву
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В главном поединке вечера в Монако за пояс WBA в полусреднем весе сошлись два россиянина Александр Беспутин и Раджаб Бутаев.

По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Беспутин.

Теперь на счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни единого поражения. Этот бой за титул чемпиона мира для него стал первым в карьере.

Для 25-летнего Бутаева, который также впервые боксировал за данный титул, это поражение стало первым за 13 поединков (9 побед нокаутом).

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Беспутина, Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA) и Артур Бетербиев (IBF).

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019