Беспутин завоевал пояс WBA, нанеся первое поражение в карьере Бутаеву
В главном поединке вечера в Монако за пояс WBA в полусреднем весе сошлись два россиянина Александр Беспутин и Раджаб Бутаев.
По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Беспутин.
Теперь на счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни единого поражения. Этот бой за титул чемпиона мира для него стал первым в карьере.
Для 25-летнего Бутаева, который также впервые боксировал за данный титул, это поражение стало первым за 13 поединков (9 побед нокаутом).
На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Беспутина, Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA) и Артур Бетербиев (IBF).
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