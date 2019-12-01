Беспутин завоевал пояс WBA, нанеся первое поражение в карьере Бутаеву

В главном поединке вечера в Монако за пояс WBA в полусреднем весе сошлись два россиянина Александр Беспутин и Раджаб Бутаев.

По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Беспутин.

Теперь на счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни единого поражения. Этот бой за титул чемпиона мира для него стал первым в карьере.

Для 25-летнего Бутаева, который также впервые боксировал за данный титул, это поражение стало первым за 13 поединков (9 побед нокаутом).

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Беспутина, Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA) и Артур Бетербиев (IBF).